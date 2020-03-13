رياضة | عقب قرار تأجيل الجولة المقبلة بالقسم الثانى..نرصد حصاد بحرى بالدور الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب قرار تأجيل الجولة المقبلة بالقسم الثانى..نرصد حصاد بحرى بالدور الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب نهاية الجولة ١٧ بمنافسات القسم الثانى وبعدما تم تأجيل الجولة ١٨ لتقام أيام ٢٢-٢٣-٢٤ مارس والتى كان مقررا لها الأسبوع المقبل نرصد لكم خلال التقرير التالى بعض أرقام وإحصائيات المجموعة الثالثة.

تحتل المجموعة الثالثة المركز الأول بين الثلاث مجموعات بالقسم الثانى من حيث عدد الأهداف المسجلة حيث شهدت المجموعة الثالثة إحراز ٢١٦ هدفا ويأتى ثانيا المجموعة الأولى ب٢٠٢ هدف فيما يأتى ثالثا وأخيرا المجموعة الثانية ب١٩٧ هدفا سجلت حتى الآن.

يحتل فريق ألعاب دمنهور صدارة المجموعة برصيد ٣٣ نقطة ويحتل الفريق برفقة غزل المحلة المركز الثانى بين فرق الصدارة فى المجموعات الثلاث من حيث عدد الأهداف التى سجلها لاعبو الفريقين حيث أحرز الفريقان ٢٢ هدفا بفارق هدف خلف بنى سويف متصدر المجموعة الأولى.

ويحتل ألعاب دمنهور صدارة فرق المجموعة من حيث عدد المباريات التى فاز فيها ويبلغ عددها ١٠ مباريات بينما يحتل مالية كفرالزيات و بيلا مؤخرة الترتيب حيث لم يحرز الفريقين الفوز بأى مباراة.

وأقيم خلال الدور الثانى حتى الآن ٦ جولات حيث تعتبر الجولة ١٤ الأكثر تهديفا حيث شهدت ١٨ هدفا بينما تحتل الجولة الإفتتاحية لور الثانى المركز الأخير من حيث الغزارة التهديفية حيث شهدت إحراز ٦ أهداف فقط.

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وشهدت الجولة ١٢ وهى أولى جولات الدور الثانى فوز أصحاب الضيافة فى جميع المباريات الستة بنفس النتيجة بهدف دون مقابل.

ومن المفارقات أن فريق الحمام لم يتمكن من إحراز أى أهداف بالدور الثانى قبل أن يحرز رباعية ف مرمى الرجاء بالجولة الماضية.

الفوز الأكبر خلال منافسات وجولات الدور الثانى كان من نصيب الرجاء بعدما أمطر شباك بيلا بسداسية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بمطروح فى الجولة ١٤.

وخلال مباريات الدور الثانى إحتل ألعاب دمنهور صدارة الفرق الأكثر فوزا بالمباريات حيث حقق الفريق الفوز فى ٥ مباريات بينما تقاسم بيلا ومالية كفرالزيات صدارة الفرق الأكثر هزيمة بالدور الثانى ب٦ هزائم بينما تصدر فاركو قائمة الفرق الأكثر تعادلا ب٣ مباريات.

وإحتل الرجاء صدارة الفرق الأكثر إحرازا للأهداف حيث سجل لاعبوه ١٣ هدفا بالدور الثانى حتى الآن بينما إحتل مالية كفرالزيات المركز الأخير حيث أحرز لاعبوه هدفين فقط.

وتأكد هبوط الثنائي بيلا و مالية كفرالزيات حتى الآن للقسم الثالث بينما يتبقي ٣ مقاعد للهبوط لم يتم حسمها حتى الآن.