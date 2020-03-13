رياضة | مانشستر يونايتد يضع قدمًا في دور الـ8 ببطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يضع قدمًا في دور الـ8 ببطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع فريقا مانشستر يونايتد الإنجليزي وبازل السويسري قدمًا في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوز الأول 5-0 على مضيفه لاسك لينز النمساوي، فيما تغلب الثاني 3-0 على مضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.



وسجل النيجيري أوديون إيغهالو (28) والويلزي دانيال جيمس (58) والإسباني خوان ماتا (82) وماسون غرينوود (90+1) والبرازيلي أندرياس بيريرا (90+3) الأهداف.