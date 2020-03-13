رياضة | هاشتاج "فضل والجنايني أعداء الأهلي" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "فضل والجنايني أعداء الأهلي" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "فضل والجنايني أعداء الأهلي" موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية وشهد مشاركة عشرات الآلاف من رواد الموقع والذين عبروا عن رفضهم لسياسة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

وأكد المشاركون في الهاشتاج أن لجنة الجنايني تتبع سياسة الكيل بمكيالين وتتعمد عرقلة مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

واستشهد المشاركون في الوسم بالمواقف المتباينة لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات بين الأهلي والزمالك في مواعيد المباريات على وجه الخصوص.

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وسخر البعض مما وصفوه بأن تعطيل سلسلة انتصارات الأهلي جاء بقرارات تفصيل في ظل لعب الزمالك قبل الأهلي ب24 ساعة في البطولة الأفريقية ورغم ذلك يلعب الأهلي في الدوري قبل الزمالك ب24 ساعة .

واستهجن المشاركون في الهاشتاج تجاهل لجنة المسابقات طلب فريق انبي بتأجيل مباراة الأهلي والمقرر لها يوم السبت على الرغم من تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.

وحمل البعض محمد فضل عضو اللجنة مسئولية مواقف الاتحاد الأخيرة ضد الأهلي ووصفوا مواقف فضل بالمخزية بعدما تعمد تضليل الرأي العام وتصفية حساباته مع الأهلي .