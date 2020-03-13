رياضة | أخبار الزمالك اليوم الخميس: تجهيز مفاجأة لنجوم الفريق.. قرار مثير من كارتيرون.. نجم الأبيض مطلوب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الخميس: تجهيز مفاجأة لنجوم الفريق.. قرار مثير من كارتيرون.. نجم الأبيض مطلوب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء ١٢ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تجهيز مفاجأة لنجوم الفريق ومخطط جديد من كارتيرون وظهور نجم الأبيض على ردار أحد أندية الدوري السعودي وغيرها من الأخبار الهامة.

قرار مثير من مدرب الزمالك رغم سوء الأحوال الجوية

تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بخوض الفريق مرانه غدًا الجمعة على ملعب النادي بميت عقبة رغم ظروف الطقس.

وقرر كارتيرون الاكتفاء بإلغاء مران اليوم بسب الظروف المناخية على أن يتدرب الفريق ظهر الغد على ملعب النادي بميت عقبة.

سر رفض فيريرا استلام مستحقاته من الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سر رفض البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق استلام قيمة راتبه من النادي بعد وضعه في حسابه البنكي من قبل.

وأكد المصدر أن الزمالك وضع مستحقات فيريرا بالجنيه المصري وهو ما قوبل بالرفض من جانب فيريرا الذي تمسك بتقاضيها بالدولار كما هو منصوص في العقد مما دفعه لرفض استلامها.

الزمالك يضحي بلاعبين لضم صفقة قوية من دجلة

لجأ مسئولو نادي الزمالك إلى سياسة المقايضة لحسم صفقة محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة وسط رغبتهم القوية في الحصول على خدماته.

وقرر مسئولو الزمالك اللجوء إلى سياسة المقايضة ودفع مقابل مادي بالإضافة إلى رحيل إثنين من لاعبي الفريق لدجلة مقابل الحصول على خدمات عبد العاطي على أن يصل المقابل المادي إلى 10 ملايين جنيهًا.

الزمالك يؤمن نفسه ضد فيريرا

حرص مسئولو نادي الزمالك على إرسال خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأمين أنفسهم في قضية البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق.

وأكد مسئولو الزمالك في خطابهم على وضع مستحقات المدرب في حسابه البنكي بالقاهرة وإرفاق ذلك بالمستندات للتأكيد على صحة موقفهم القانوني.

وأوضح مسئولو الزمالك على عدم إمكانية سحب المستحقات من الحساب ووضعها مرة أخرى.

الزمالك يجهز مفاجأة للاعبي الفريق

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شدد مسئولو نادي الزمالك على لاعبي الفريق بتعديل عقودهم مع نهاية الموسم الجاري وتنفيذ الاتفاق المسبق بين الطرفين في ظل رغبتهم بالحفاظ على تركيز الجميع وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمر بعيد عن المستطيل الأخضر.

وجاء قرار الإدارة بتأجيل الحديث عن التجديد لنهاية الموسم للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر لذلك جاء القرار بتأجيل الأمر برمته لنهاية الموسم الجاري مع التأكيد على تنفيذ الاتفاق السابق وتعديل العقود.

مخطط جديد لكارتيرون في الزمالك

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الاعتماد على الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق في مباراة المصري البورسعيدي.

ويرغب كارتيرون في تدوير المشاركة بين كاسونجو وعمر السعيد ومنح راحة لمصطفى محمد بسبب الاعتماد عليه لفترة طويلة وضغط اللقاءات خلال الفترة الماضية.

الشباب السعودي يرصد ضم نجم الزمالك

يرصد نادي الشباب السعودي الذي ينافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضم أحد نجوم نادي الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لمصادر مقربة من نادي الزمالك، فإن النجم طارق حامد نجم خط وسط الفريق ومنتخب مصر لكرة القدم أصبح هدفاً رئيسياً للفريق السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت المصادر، أن إدارة النادي السعودي تنتظر رد مثيلتها في الزمالك، حول الشروط المطلوبة للتحلي عن طارق حامد سواء بالبيع أو بالإعارة.

حارس الزمالك في طريقه للرحيل بنهاية الموسم

باتت أيام حارس مرمى فريق الزمالك محمد عواد معدودة داخل القلعة البيضاء، حيث تزايدت فرص رحيل اللاعب أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من القلعة البيضاء، أن إدارة نادي الزمالك لن تمانع في مسألة رحيل عواد بنهاية الموسم.

وأكدت المصادر، أن إدارة النادي الأبيض تشترط الحصول على عرض مادي مرض، لتعويض المبلغ الكبير الذي تم دفعه لعواد، لإنتدابه من النادي الإسماعيلي مطلع الموسم الجاري.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل ١٥ مارس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.