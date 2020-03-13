رياضة | بعثة الإسماعيلي تطير إلى المغرب لمواجهة الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تطير إلى المغرب لمواجهة الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى مدينة كازابلانكا المغربية، قبل مباراة الرجاء.
ويستعد فريق الإسماعيلي لخوض مواجهة الحسم أمام الرجاء البيضاوى يوم الأحد القادم، فى إياب دور الــ4 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكان الإسماعيلي فاز على ضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف في لقاء الذهاب سجله التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف.
ويستعد فريق الإسماعيلي لخوض مواجهة الحسم أمام الرجاء البيضاوى يوم الأحد القادم، فى إياب دور الــ4 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وحرص المستشار محمد الكلية رئيس البعثة عضو المجلس، أمين الصندوق يرافقة المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة أيضا ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على الاطمئنان على كافة الأمور التى تخص الفريق قبل الاقلاع.
وكان الإسماعيلي فاز على ضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف في لقاء الذهاب سجله التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف.