الامارات | مارياني يزور البتراء والبحر الميت

شكرا لقرائتكم خبر عن مارياني يزور البتراء والبحر الميت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب السويسري، ديفيد مارياني، عن ذهابه إلى مدينة البتراء والبحر الميت في الأردن، الأسبوع الماضي، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ أبدى اللاعب إعجابه الشديد بالأماكن السياحية في الأردن، خصوصاً أنه لا يرتبط بتدريبات أو مباريات مع شباب الأهلي، بعد استبعاده من قائمة الفريق. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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