الامارات | مبادرة جزراوية للجمهور لدعم فريقه «افتراضياً»

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة جزراوية للجمهور لدعم فريقه «افتراضياً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الجزيرة مبادرة فريدة من نوعها تمنح جمهوره فرصة مساندة النادي من خلال العالم الافتراضي، في قمة الجولة 19 من دوري الخليج العربي أمام العين غداً، رغم غياب الجمهور عنها.

وتسمح المبادرة لجماهير النادي بمواصلة تشجيع الفريق على الإنترنت من خلال مشاركة رسائل دعم يقومون بتصويرها ومشاركتها من خلال القنوات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يتم عرضها للاعبين قبل انطلاق المباراة، وعلى اللوحات الإعلانية.

وبالإضافة إلى إظهار دعمهم للفريق من خلال اللوحات الإعلانية داخل الاستاد، فستدخل مشاركات جمهور الجزيرة سحباً على جائزة خاصة عبارة عن تجربة استثنائية لمشاهدة المباراة في فندق قصر الإمارات الذي يستضيف الحصص التدريبية لنادي الجزيرة.