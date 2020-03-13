الامارات | فرصة حتا للهروب من الهبوط بغياب 11 لاعباً وصلاوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة حتا للهروب من الهبوط بغياب 11 لاعباً وصلاوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل فريق حتا استغلال الغيابات في صفوف الوصل، وتحقيق فوز يساعده على الهروب من الهبوط، وذلك عندما يستضيف «الإمبراطور» عند الساعة 17:45 من عصر اليوم في الجولة 19 من دوري الخليج العربي.

ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، وسيلعب اليوم بصفوف شبه مكتملة، فيما يغيب عن الوصل 11 لاعباً، بعد أن انضم إليهم المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز لتراكم البطاقات.

وكان حتا عاد بنتيجة إيجابية من ملعب الشارقة في الجولة الماضية عقب تعادله مع الشارقة، وكان قريباً من الفوز، ولكنه على الرغم من خسارة نقطتين في آخر خمس دقائق، إلا أن التعادل منح دفعة معنوية كبيرة للفريق خلال تدريبات الأسبوع الماضي، وهو ما أكده المدرب اليوناني كونتيس، ومع استمرار هذا الأداء، واكتمال الصفوف، واستغلال غيابات الفريق الخصم، قد ينجح حتا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوصل، والاقتراب خطوة نحو الأمان، إلا إذا كان لفريق الوصل رأي آخر.

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ويفقد فريق الوصل عدد كبير من لاعبيه، حيث وصل عدد اللاعبين الغائبين إلى 11 لاعباً، وهم: سلطان المنذري «حارس مرمى»، وعبدالرحمن علي «مدافع»، وعلي سالمين «وسط»، ومحمد سرور «وسط»، ويوسف احمد «مهاجم»، بداعي الإصابة الطويلة، قبل أن ينضم الثنائي المؤلف من الألماني تراش «وسط»، والأكوادوري غايبور «وسط»، إلى قائمة الغياب بداعي الإصابة التي تعرضا لها قبل أيام عدة، واكتمل عقد الغائبين بانضمام الرباعي المكون من سالم العزيزي «مدافع»، وحمد البلوشي «مدافع»، وعلي صالح «وسط»، والبرازيلي ويلتون سواريز «مهاجم»، وذلك نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

أزمة كبيرة يقابلها الوصل في المباراة بسبب هذه الغيابات، وفي المقابل يغيب عن حتا اللاعب ماهر جاسم، الذي طرد المباراة الماضية، وسيكون على لاعبي الوصل البدلاء إثبات قوتهم وتأثيرهم في ظل هذه الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق.

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