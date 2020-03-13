الامارات | شباب الأهلي وعجمان.. مواجهة مفصلية للقمة والقاع

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي وعجمان.. مواجهة مفصلية للقمة والقاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق عجمان نظيره شباب الأهلي عند الساعة 17:45 من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وستكون المواجهة «مفصلية»، سواء لصاحب الأرض الساعي نحو الابتعاد عن شبح الهبوط الذي بدأ يقترب منه تدريجياً، بعد أن تعرض للخسارة في آخر مباراتين ضد الظفرة والوحدة، جعلته يبقى في المركز الـ10 برصيد 18 نقطة.

ولن يختلف الوضع بالنسبة لشباب الأهلي الذي بدأ في نزيف النقاط منذ بدأ مرحلة الإياب للدوري، ما جعل العين يقترب بشده منه، وبات الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط.

ودفع المدرب الأرجنتيني أروابارينا ضريبة تراجع نتائج شباب الأهلي، ليرحل عن منصبه ويخلفه الإسباني جيرارد زراغوسيا، مدرب الرديف في النادي.

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وستكون الأنظار كلها منصبه على زراغوسيا، ومدى قدرته في الحفاظ على حظوظ شباب الأهلي في الصدارة انتظاراً لهدايا المنافسة.

ولكن مهمة المدرب الإسباني ولاعبيه لن تكون سهلة، في ظل دوافع عجمان للتمرد على وضعيته الحالية في جدول المسابقة، والعودة إلى سابق نتائجه وعروضه القوية، خصوصاً تلك التي حققها في بداية الموسم.

وما يعزز من حظوظ البرتقالي في تلك المواجهة اكتمال تشكيلته الأساسية بعودة الثلاثي حسن زهران، ومحمد الشحي، وأبوبكر تراولي، وهو الأمر الذي سيعزز من خيارات المدرب نحو اختيار التشكيلة التي ترتقي لأهمية المباراة ومستوى المنافس. ويراهن مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، على تألق فريقه الواضح أمام فرق الصدارة، والذي استطاع عبر مواجهات مباشرة جمعته معهم، سواء هذا الموسم أو في المواسم السابقة، أن يُقدم أفضل مستوياته ونتائجه ضد الفرق الكبيرة، وهذا ما أكد عليه الرمادي في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، إذ قال: «نحترم شباب الأهلي، ولا نخشاه، ولدينا الكفاءة والقدرة على مواجهة أي فريق، ونتاجنا السابقة تشهد لنا بذلك».

وشدد مدرب عجمان على أنه غير قلق على مستقبل البرتقالي في الدوري، مشدداً على أن الفريق بحاجة لانتصار واحد يستطيع من خلاله أن ينطلق نحو مناطق جيدة في جدول الدوري. ويراهن مدرب شباب الأهلي على ردة فعل لاعبيه مع التغيرات الفنية التي دائماً ما تخلق حالة من الحماس والمعنويات العالية لتحسين النتائج. وبدأت العلاقة بين جيرارد زراغوسيا واللاعبين منذ اليوم الأول لتولي مهمته في أفضل حالاتها، خصوصاً أن الفوارق العمرية بينهم ليست كبيرة، ما سمح بالتقارب بينهم سريعاً.

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