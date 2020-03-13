الامارات | راشد بن حميد: سنعبّد الطريق لكرة إماراتية متقدمة بتخطيط سليم وعمل جماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: سنعبّد الطريق لكرة إماراتية متقدمة بتخطيط سليم وعمل جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت أمس الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها بفندق «لازو فيرساشتي» في دبي، بالإجماع، مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالتزكية وذلك للدورة الانتخابية الجديدة، التي تمتد لمدة أربع سنوات من 2020 حتى 2024، إذ صوّت على القائمة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد، 29 نادياً من أصل 31، فيما غاب ممثلو ناديي فلج المعلا والعربي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات صحافية: «حضرت اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية، ولمست مدى رغبة الجميع للعمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل مزدهر لكرة الإمارات، وسنعمل معاً وسنُعبّد الطريق لكرة إماراتية متقدمة ذات هوية خاصة، وبالتخطيط السليم والعمل الجماعي المتواصل، سنبلغ أهدافنا».

وانطلقت أعمال «العمومية» التي استغرقت 30 دقيقة فقط، بالمناداة على الحضور، للتأكد من اكتمال النصاب القانوني، ثم تم بعد ذلك تعيين ثلاثة اشخاص من أعضاء العمومية لمراجعة محضر الاجتماع، وطلب بعدها رئيس لجنة الانتخابات المستشار سالم بهيان العامري من الأعضاء التصويت على القائمة الانتخابية المقدمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إذ وافقت بالإجماع.

وجرت الانتخابات وفقاً للنظام الجديد عن طريق القائمة الموحدة، فيما أعلن رئيس لجنة الانتخابات أنه وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة، فإن رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي سيصبح نائباً أول لرئيس اتحاد الكرة.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، كما شكر أيضاً كلاً من اللجنة الانتقالية لقيامها بتسيير عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية لمدة 90 يوماً، وعمل الجمعية العمومية والأمانة العامة لاتحاد الكرة، وكذلك اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال: «نأمل في أن نكون عند حسن ظن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وكذلك الشارع الرياضي، نظراً لأن التطلعات كبيرة والأهداف الموضوعة عالية جداً، لكننا على ثقة بأن الشارع الرياضي يعرف الوضع الذي تمر به كرة الإمارات حالياً، ونحن على ثقة بأن لاعبي المنتخب سيكونون على قدر المسؤولية التي يمكن أن توصلهم للنتائج المرجوة، خصوصاً أن الأساس قوي والاتحادات السابقة بذلت جهوداً كبيرة جداً في تأسيس هذا الاتحاد، من خلال وضع اللوائح وتنظيم المسابقات بشكل متميز، وبدورنا سنكمل هذه المسيرة، ونتطلع إلى افضل التجارب العالمية التي تناسب الدولة، وسنضع الخطط التي ترتقي بهذه الرياضة وتوصيلها إلى المواقع التي تستحقها».

وأضاف: «هناك خطة سيتم وضعها للسنوات الأربع المقبلة، وخطة أخرى حتى 2038، وهذه الخطة ليست للاتحاد الحالي فقط، وإنما لمن سيأتي بعدنا أيضاً، لأنه سيتوجب عليه أن يكمل الخطة ويحسنها ويستمر في العمل بها».

وتعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئاسة الاتحاد، في حين أن أربعة من أصل 13 عضواً سبق لهم العمل من قبل في مجلس الإدارة، هم نائب الرئيس عبدالله الجنيبي، والأعضاء هشام الزرعوني ويوسف حسين وأمل بوشلاخ، في حين أن بقية الأعضاء التسعة يعملون للمرة الأولى.

وينتظر أن يقوم المجلس الجديد بعقد أول اجتماع له خلال الأسبوع المقبل، لتوزيع المناصب الإدارية والمهام بين الأعضاء.

أعضاء مجلس الإدارة الجديد:

رئيس الاتحاد: الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

عبدالله ناصر الجنيبي نائباً أول للرئيس.

هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة).

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حميد أحمد الطاير (النصر).

علي حمد البدواوي (حتا).

سيف ماجد المنصوري (الظفرة).

سالم علي الشامسي (العين).

أحمد يوسف درويش (الإمارات).

يوسف حسين السهلاوي (الحمرية).

أمل حسن بوشلاخ (رأس الخيمة).

خلفان جمعة بالهول.

إبراهيم سلمان الحمادي.

سالم عبدالله الشامسي.

يوفانوفيتش.. من دون عمل لأكثر من شهرين

فرضت الظروف الراهنة، وتأجيل تصفيات المونديال، على مدرب المنتخب الوطني، الصربي يوفانوفيتش، الجلوس من دون عمل لأكثر من شهرين. ومنذ أن تعاقد معه اتحاد الكرة في 22 ديسمبر الماضي، لم يظهر مع الأبيض في أي مباراة رسمية أو ودية واكتفى بتجمع وحيد لثلاثة أيام في يناير الماضي. وسيستمر المدرب دون عمل لفترة قد تطول. وقال عبدالله الجنيبي في تصريح صحافي: «من الصعب الحكم على المدرب لأنه لم يحظَ بفرصة كاملة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يترك لمن سيتولون مهام لجنة المنتخبات.

- 9 أعضاء من أصل 13 يظهرون للمرة الأولى في مجلس إدارة الاتحاد.

- اتحاد الكرة يمتلك خطة للسنوات الأربع المقبلة، وأخرى حتى عام 2038.