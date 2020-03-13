الامارات | الحزامي يحصل على شهادة الكفاءة الإدارية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح المعهد الأميركي للدراسات الاحترافية شهادة «الكفاءة في الإدارة» إلى أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، وذلك عن دوره النشط في المجلس، من خلال تنشيط القطاع الرياضي بكل مناحيه في إمارة الشارقة، وترجمة الجهود من خلال التأهيل العلمي والإداري الأكاديمي المستمر، بما يحقق الإسهام في النهضة الرياضية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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