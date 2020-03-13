الامارات | جوجاك يهدي بوسندة «آي فون»

شكرا لقرائتكم خبر عن جوجاك يهدي بوسندة «آي فون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى فريق العين، محمد بوسندة، أن هاتف الـ«آي فون» الذي حصل عليه من زميله في الفريق، المجري بازلاس جوجاك، كان بسبب تحدٍ بينهما خلال إحدى الحصص التدريبية. وقال في تصريحات صحافية: «كان بيننا تحدٍ خاص بأن يسدد عليّ خمس ركلات حرة، وفي حال سجل منها اثنتين كنت سأمنحه هاتفاً، وهو ما فشل فيه، ليقدم لي هاتفاً». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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