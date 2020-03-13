الامارات | السويدي يصطاد «سكل» بوزن 36.15 كيلوغرماً في بطولة دبي لصيد الأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي يصطاد «سكل» بوزن 36.15 كيلوغرماً في بطولة دبي لصيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المتسابق رقم 24، جمعة السويدي، الأضواء بنجاحه في اصطياد أكبر وزن من سمك السكل (وزنها 36.15 كلغ وطولها 143 سنتيمتراً)، ليتصدر ترتيب منافسات هذه الفئة ضمن الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك، وحلّ في المركز الثاني المتسابق رقم 48، بدر صديق، الذي نجح في اصطياد سمكة من النوع نفسه، وزنها 28.30 كلغ وطولها 131 سنتيمتراً.

ونجح المتسابق رقم 35، علي المنصوري، في الوصول إلى المركز الثالث في فئة السكل، بعدما اصطاد سمكة وزنها 17.20 كلغ وطولها 116 سنتيمتراً، فيما كان صاحب المركز الرابع في ترتيب فئة السكل المتسابق رقم 65، عيسى خلفان، أول الواصلين إلى موقع الحدث في «مراسي بي آند أو» (جميرا 4)، حاملاً معه سمكة سكل في تمام الساعة الرابعة والربع، أول من أمس، وصل وزنها إلى 16.90 كلغ وطولها 104 سنتيمترات.

وعلى مستوي التنافس في الفئة الأقوى والأكبر جوائز، حقق المتسابق رقم 79، سالم الفلاسي، الصدارة في فئة سمك «الكنعد»، بنجاحه في اصطياد سمكة بوزن 19.05 كلغ وبطول وصل إلى 130 سنتيمتراً، ليتصدر، بنهاية أول من أمس، منافسات الكنعد، بينما جاء في المركز الثاني المتسابق رقم 40، سالم المري، الذي اصطاد سمكة كنعد بوزن 16.05 كلغ وبطول 129 سنتيمتراً. يذكر أن اللجنة المنظمة للحدث رصدت جوائز نقدية وعينية تصل في مجموعها إلى مبلغ 280 ألف درهم، حيث يشمل التنافس في الجولة الثانية فئتين اثنين، الأولى لأسماك «الكنعد» والثانية لسمك «السكل». وستقدم اللجنة المنظمة ثلاث جوائز إضافية (مستحدثة)، عبارة عن دروع ستمنح إلى صاحب أفضل تصوير فيديو، والى أفضل متسابق في المجموع الكلي لوزن الأسماك، وأفضل متسابق في عدد الأسماك، خلال أيام المسابقة. وتحظى منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدعم ورعاية المؤسسات الوطنية، ومن بينها دلما مارين (دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية)، و«مراسي بي آند أو»، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، و«صن آند ساند» لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

الفائزون

السكل:

1- جمعة خليفة النابودة السويدي 36.15 كلغ.

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2- بدر صديق فتح 28.30 كلغ.

3- علي محمد حمد المنصوري 17.20 كلغ.

4- عيسى خلفان سيف 16.90 كلغ.

الكنعد:

1- سالم مصبح سالم الفلاسي 19.05 كلغ.

2- سالم غانم المري 16.05 كلغ.