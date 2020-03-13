شكرا لقرائتكم باقى من الزمن 4 شهور ونصف.. محمد محمود وسعد سمير يقتربان من العودة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد محمود وسعد سمير لاعبا النادى الأهلى من العودة للملاعب بعد اقتراب شفائهم من الإصابة التي لخقت بهم مؤخرا. وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن محمد محمود وسعد سمير يعودان في شهر أغسطس المقبل للملاعب مرة أخرى. Advertisements وتعرض محمد محمود لإصابة بقطع في الرباط الصليبى وهى التي داهمته مرتين متتالتين بينما يعانى سعد سمير من قطع في وتر أكيليس. ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005

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