شكرا لقرائتكم الاتحاد الفرنسى يعلن تعليق أنشطة كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر نويل لو جراييه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف كافة نشاطات كرة القدم في البلد لأجل غير مسمى على خلفية مطالبة رئيس الجمهورية الفرنسية بالحد من التجمعات.
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي في البيان الذي أصدره في اليوم الخميس: "إن تصريحات رئيس الجمهورية تقود الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتحمل مسؤولياته للمساهمة دون غموض في حل الأزمة الصحية التي تضرب بلدنا."
وتابع :"وبناء على ذلك، أود أن أعلن مساء اليوم تعليق جميع الأنشطة و المسابقات التي يديرها الاتحاد وبطولاته ومقاطعاته على كامل أرجاء البلاد."
وأضاف: "و بالتالي جميع بطولات الهواة والذكور من جميع الفئات العمرية والبطولات والتجمعات المختلفة والدورات التدريبية ويتم تعليق مدارس كرة القدم من الغد الجمعة 13 مارس وحتى إشعار آخر. وسوف تستأنف بمجرد أن تسمح الظروف الصحية ".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الفرنسى يعلن تعليق أنشطة كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.