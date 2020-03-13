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شكرا لقرائتكم عضو إنبي يطالب بتأجيل مباراة الأهلى ويعلق: أين العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق محمد غرابة، عضو مجلس إدارة إنبي على مواجهة فريقه لنظيره الأهلي المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة بطولة الدوري المصرى.
وكتب غرابة، عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً:"أين العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، الأهلي وإنبي يلعبان يوم السبت بدون أي تدريب لا الخميس ولا الجمعة، قرار التأجيل حق وإلا لماذا تأجلت مباريات اليوم؟!".
وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل 4 مباريات ضمن الجولة الـ18، كان مقرر إقامتهم اليوم الخميس، بسبب سوء حالة الطقس، وهم الاتحاد السكندري والزمالك، ونادي مصر والإنتاج الحربي، ومواجهة المقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود مع المصري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة جمعهم من 17 لقاء، بينما يحتل إنبي المركز السابع بالجدول برصيد 25 نقطة.
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