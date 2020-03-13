شكرا لقرائتكم إنبى يتمسك بتأجيل مباراته أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، تمسك ناديه بتأجيل مباراتهم أمام الأهلى، المقرر إقامتها بعد غد السبت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا أن فريقه خاض مباراة بالأمس أمام بيراميدز، فيما لم يتمكن نصف لاعبى الفريق من الوصول لمران الفريق البترولى، اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، التى تُعانى منه البلاد خلال الساعات الجارية.

أضاف عبدالناصر محمد فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن غدًا الجمعة سيكون ذروة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مُتسائلاً هل سنعلب أمام الأهلى، بعد غد السبت، بدون تدريب، قائلاً: "مسئولى اتحاد الكرة لا يراعوا هذا، وقلق اللاعبين على أسرهم أيضًا لابد أن يتم وضعه فى الاعتبار".

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تلقى إنبى هزيمة من بيراميدز، بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، أمس الأربعاء، ليحتل الفريق البترولى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 5 مواجهات، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل مثلهم.

فيما تعادل الأهلى مع سموحة، أمس الأربعاء، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى، حيث تُعد التعادل الأول له هذا الموسم، ليواصل تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى مباراة ولم يُهزم فى أى لقاء حتى الآن، فيما سجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف.

يذكر، أن اتحاد الكرة كان قد أجل مباريات اليوم الخميس، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وعلى رأسهم مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد.