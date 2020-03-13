منتخب الجمباز يتوج بذهبية أفريقيا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

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جدة - عمرو شويل تأهل المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بقيادة المدربة الروسية نتاليا ديمتروفا لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو".

منتخب الجمباز (1) وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي تحتضنها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الجاري.

منتخب الجمباز (2)



منتخب الجمباز (4)



منتخب الجمباز (5) وحصل منتخبنا الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة. Advertisements فيما حصد المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث. وأكد الدكتور إيهاب أمين أن هذه النتيجة تعد طفرة كبيرة لمنتخبنا الوطني في ظل التدريبات المميزة تحت إشراف المدربة الروسية. وأضاف "أمين" أنه سيعمل على إعداد المنتخب بالشكل اللائق حتى يستطيع المنافسة بالأولمبياد المقبلة، لاسيما أننا اقتربنا من تحقيق الرقم الخاص بالمنافسة على الدخول ضمن أفضل 8 منتخبات حول العالم وهو 25 نقطة.

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