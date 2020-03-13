شكرا لقرائتكم كيف تعاملت الأندية السعودية مع كورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرت ستة أيام على قرار وزارة الرياضة السعودية بتعليق الحضور الجماهير في الملاعب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتلقت أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى تعميمًا من رابطة الدوري بمنع اللاعبين من المصافحة قبل المباريات وكذلك أطقم التحكيم بالإضافة إلى عدم تبادل القمصان بين اللاعبين.

وتفننت إدارات الأندية في ابتكار تصاميم للتوعية بالجائحة العالمية مستوحاة من ألوان وشعاراتها.

وشاركت أندية الأهلي والرائد والشباب والفيحاء والفتح وضمك عبر حساباتها على "تويتر" في سلسلة من الفيديوهات نقلا عن وزارة الصحة .

وعلق الفيصلي العمل في أكاديمية النادي، مع عدم استخدام نظام البصمة مؤقتا، وهو قرار اتخذه نادي الحزم كذلك .

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فيما نشر التعاون "سبع خطوات تساهم في حماية حياتك" بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم، وعلى نفس النهج سار نادي الرائد.

إدارة نادي الوحدة أطلقت وسم #في_وحدتنا_صحة للتوعية بالفيروس، كما استقبل النادي وفدا من الشؤون الصحية لإلقاء محاضرة حول مكافحة العدوى، وكإجراء احترازي أغلق حمام السباحة.

إدارة المسؤولية الاجتماعية والجماهيرية بنادي أبها قامت بتوزيع ثلاثة آلاف نسخة توعوية بفيروس كورونا في مطار أبها التاريخي والمجمعات التجاري.

وتقوم مدينة الملك عبد الله الرياضية بشكل يومي بتعقيم غرف ملابس اللاعبين ودكة البدلاء وجميع المرافق الاخرى، كما شاهدنا في مباراة الاتحاد والوحدة ، إلى جانب إلزام لحكام واللاعبين والاداريين باستخدام المعقمات قبل الدخول الى الملعب.

وكتب لاعب الهلال غوميز لجماهير فريقه على "إنستغرام" سأشتاق لكم، أما إلتون لاعب الوحدة فنشر صورة لقرار السعودية دعم منظمة الصحة العالمية بعشرة ملايين دولار لمكافحة كورونا.

وزارة الرياضة وضمن قراراتها للحد من انتشار الفيروس ألغت عددا من الفعاليات إضافة الى الزام الصالات والمراكز الرياضية باتباع اجراءات السلامة والنظافة القصوى.