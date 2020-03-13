أنسيلمو: كنت قريبا من أهلي جدة في الشتاء

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كشف البرازيلي أنسيلمو، لاعب نادي الوحدة، أنه تلقى عرضا من قبل نادي أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: وصلني عرض من نادي الأهلي في الفترة الشتوية، كان هناك اهتمام لكن فترة الانتقالات كانت على وشك أن تغلق، طبعًا على الصعيد الشخصي أكون سعيدًا حينما يصلني اهتمام من فرق أخرى، هذا يدل على أنني أقدم مستويات جيدة.
وأضاف: الدوري السعودي صعب جدا، وهو في تطور مستمر، هنالك لاعبون على مستوى عال محليين وأجانب، الدوري صعب ومميز وأستمتع بالتنافس الكبير بين الفرق، في بلدان أخرى لا أرى التنافس والتشويق الذي أشاهده هنا.
وحول انتقاله إلى الوحدة، ذكر: بحثت في الإنترنت و كان عندي بعض الأصدقاء من اللاعبين سبق لهم أن لعبوا في السعودية في المواسم الماضية، وسألتهم عن البلد و حدثوني عن كيفية الوضع، علما بأنني سبق ولعبت ضد جوفينكو في إيطاليا ومع ديغو سوزا لاعب الاتحاد السابق مرتين في البرازيل، كما لعبت مع نجوم مثل عالميين ديبالا في إيطاليا و ضد الكثيرين أمثال بوغبا وريفالدو وغيرهم.
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