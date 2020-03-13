معلول يقدِم على تدريب سوريا بتحدي بلوغ مونديال 2022

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أكد التونسي نبيل معلول المدير الفني الجديد للمنتخب السوري لكرة القدم الخميس أنه يبدأ مهمته بتحدي إيصال "نسور قاسيون" الى مونديال 2022 في قطر، والمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم.

وعقد معلول (57 عاما) مؤتمرا صحافيا في دمشق اليوم عقب توقيعه رسميا عقدا لعامين يمتد حتى 31 آذار/مارس 2022.

وقال المدرب السابق للمنتخب التونسي ان مهمته الأولى في منصبه الجديد "إدخال الفرحة للشعب السوري وتحقيق حلم التأهل لمونديال 2022".

وأشار معلول إلى أن خطة إعداد المنتخب السوري ستتأخر بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى الى إرجاء التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وأوضح "جاء تأجيل مباريات التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس أسيا بسبب كورونا ليفرض تعديلا في خطة إعداد منتخب سوريا حيث كان من المفترض أن تلتقي سوريا مع المالديف في نهاية آذار/مارس الحالي لكن تأجيل كافة مباريات التصفيات سيؤجل عملية إعداد المنتخب إلى وقت لاحق بانتظار المستجدات".

ولم يكشف معلول ورئيس الاتحاد السوري للعبة العميد حاتم الغايب قيمة العقد، لكن التقارير ترجح تقاضيه ما يصل الى 45 ألف دولار شهريا.

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وكان الاتحاد السوري قد أعلن الأربعاء تشكيل الجهازين الفني والإداري للمنتخب بقيادة معلول، وضم أربعة مدربين مساعدين هم التونسيان نادر بن يوسف داود وصابر بن ناجي العياري، والسوريان ضرار رداوي وسالم بيطار، إضافة الى التونسي حلمي كشو كمحلل أداء وإحصاء.

وسمى اتحاد الكرة عبد القادر كردغلي مشرفا على المنتخب واللاعب الدولي السابق عساف خليفة مديرا له.

ويخلف معلول المدرب السابق فجر إبراهيم الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي بعد ان قاد سوريا إلى صدارة المجموعة الاسيوية الاولى للتصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس أسيا 2023 بعد انهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.

وكان مقررا ان يلعب منتخب سوريا الجولات الثلاث المتبقية خارج ملعبه بضيافة المالديف في 31 آذار/مارس الجاري، وغوام في الرابع من حزيران/يونيو، والصين في الجولة الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته.

بيد أن الاتحادين الدولي والاسيوي قررا إرجاء التصفيات إلى وقت لاحق بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب أيضا بتعديلات واسعة على مختلف النشاطات الرياضية في دول عدة.