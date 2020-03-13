العدالة يعود لسكة الانتصارات في الدوري السعودي بعد 17 مرحلة

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حقق العدالة فوزه الأول بعد 17 مرحلة عندما تغلب على مضيفه الفتح 1-صفر الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل عبدالله اليوسف الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثالث للعدالة هذا الموسم والأول منذ تغلبه على ضيفه أبها 2-1 في المرحلة الرابعة وتحديدا في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، فرفع رصيده إلى 17 نقطة وبقي في المركز الأخير بفارق نقطتين خلف الفتح الرابع عشر ونقطة واحدة خلف ضمك الخامس عشر قبل الأخير.

وحسم العدالة فوزه مبكرا وتحديدا الدقيقة الخامسة عندما حصل على ركلة جزاء انبرى لها اليوسف بقوة على يسار الحارس حبيب الوطيان (6).

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وكاد العدالة يضاعف النتيجة بتسديدة قوية لاحمد الناظري حولها الوطيان الى ركنية (10).

ولاحت فرصة للفتح، بطل 2013، لإدراك التعادل بتسديدة قوية لعلي الحسن تصدى لها علي المزيدي ببراعة (26).

وواصل الفتح بحثه عن التعادل في الشوط الثاني وكاد علي الزقعان يفعلها بضربة رأسية علت العارضة بسنتمترات قليلة (54)، قبل أن يحصل على ركلة جزاء فشل المغربي مروان سعدان في ترجمتها إلى هدف التعادل بعدما حولها الحارس المزيدي إلى ركنية (83).

وتختتم المرحلة غدا بلقاء الحزم مع ضيفه الفيصلي.