الاتحاد الأردني يقرر تعليق أنشطته لمدة أسبوعين

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قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم الخميس تعليق كافة أنشطته الرياضية، لمختلف المسابقات والبطولات التي تقام تحت مظلته لمدة اسبوعين، "كإجراء احترازي ووقائي، في ظل التداعيات المحيطة بفيروس كورونا المتجدد".

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار أن القرار "يشمل تعليق كافة الانشطة، جميع المسابقات وبمختلف الفئات العمرية، للاندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين، لضمان سلامة اركان اللعبة كافة".

وأشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني الى استمرار اعماله الادارية اليومية في مقره، خلال فترة توقف البطولات، متابعا في الوقت ذاته، "كافة التقارير والتعليمات والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة الاردنية، والجهات الرسمية اصحاب العلاقة"، آخذا بعين الاعتبار ايضا، توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، وقراراتهما الرامية نحو تأجيل كافة النشاطات الحالية.

كما أوصي الاتحاد كافة اندية كرة القدم بتأجيل تدريباتها ومبارياتها الودية، لمختلف الفئات، خلال فترة تعليق النشاط.

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