شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين السقا ومجلس إدارة المصرى السبت.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة المصرى البورسعيدى اجتماعا غدا السبت مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى لترتيب الأوضاع داخل الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الخروج من دور الثمانية فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية على يد نهضة بركان المعربى بالهزيمة فى مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
وأعرب مجلس المصرى البورسعيدى، فى بيان له، استياءه الشديد تجاه الهجوم العنيف الذى تعرض له من قبل الجماهير فى ظل قناعاته الكاملة بأنه لم يقصر مع الفريق فى أى شىء، ونجح خلال الفترة الماضية فى توفير كل عوامل الدعم والمساندة للفريق لتقديم النتائج الجيدة.
ويرى المجلس أنه ليس له أى دور فى النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الفترة الماضية فى ظل توفير أجهزة فنية جيدة سواء كان إيهاب جلال الذى غادر الفريق عقب الهزيمة القاسية من المقاولون العرب بأربعة أهداف دون رد أو طارق العشرى الذى تم التعاقد معه مؤخرا لإنقاذ الموقف.
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