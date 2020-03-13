شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 3 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة الأهلي وإنبى بسبب الأحوال الجوية رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام إنبى Advertisements خرج رمضان صبحي جناح النادي الأهلي من حسابات ناديه في مواجهة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت على ستاد القاهرة، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.