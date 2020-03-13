شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ الإعداد إلى أولمبياد طوكيو الأحد والان مع تفاصيل الخبر
يأتى الاستقرار على دخول المنتخب فى معسكر المركز الأوليمبى بعد إلغاء ودية الكويت والتى كان مقرر إقامتها يوم 20 مارس بعدما فضل الاتحاد الكويتى تأجيلها بسبب فيروس كورونا على أن يتم تحديد موعد جديد لإقامتها بعد استقرار الأوضاع.
وعقد مسئولو اتحاد اليد جلسة مع وزير الشباب والرياضة مؤخرا للوقوف على الخطة النهائية للإعداد لأولمبياد طوكيو خلال المرحلة المقبلة .خطة الإعداد التى تم طرحها على الوزير تمت عقب الاجتماع الذى عقده مسئولو الاتحاد والمدير الفنى الإسبانى لتحديد محاور خطة الإعداد والمعسكرات المطلوبة لتجهيز الفراعنة لأولمبياد طوكيو.
الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو تابع مباريات الدورى الممتاز لانتقاء العناصر الأفضل لبحث إمكانية ضمها مع المجموعة المتواجدة فى المعسكر، خاصة أن هناك عناصر ظهرت بمستوى متميز من أجل المشاركة العالة فى الأولمبياد والبحث عن ميدالية أولمبية.
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