انت الان تتابع فكرة غريبة.. هكذا يواجه ناد ألماني خلو المدرجات من الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ مع كولونيا كانت أول مباراة في تاريخ الدوري الألماني تقام بدون جمهور. والسبب هو المخاوف من فيروس كورونا.

أوقفت ألمانيا دوري "هوكي الجليد" بسبب فيروس كورونا. لكنها لم توقف حتى الآن دوري كرة القدم، غير أن مبارياته المقبلة ستكون بدون جمهور. ولأن فريق دوسلدورف يسعى لتأمين بقائه في البطولة، جاءته فكرة غريبة لتعويض غياب الجمهور.

لأول مرة في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا) أقيمت أمس الأربعاء مباراة بدون جمهور بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت المباراة بين بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه كولونيا، وانتهت بفوز غلادباخ 2/1. وهي مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين للمسابقة.

وبدلا من 54 ألف متفرج محتمل، وهي سعة ملعب بوروسيا بارك، حضر المباراة نحو 200 شخص فقط من رجال الصحافة والإعلام والمنظمين والمسعفين والمسؤولين وكذلك زوجات اللاعبين بحسب موقع "بيلد" الألماني.

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ولأن الجولة القادمة من الدوري الألماني (الجولة 26) ستكون بدون جمهور أيضا، فكر مسؤولو فريق فورتونا دسلدورف، في فكرة غير عادية لتعويض غياب الجمهور في المباراة التي سيستضيفون فيها بادربورن مساء غد الجمعة في افتتاح تلك الجولة.

وتقوم الفكرة على بث هتافات وأهازيج وأغاني المشجعين عبر مكبرات الصوت في ملعب دورسلدورف لتحميس اللاعبين خلال المباراة. وقال مدرب الفريق أوفى روسلر "هذه فكرة وسنجربها قبل المباراة".

مباراة الغد في غاية الأهمية لدوسلدورف صاحب المركز الـ 16، الذي يسعى للهروب من مقاعد الهبوط بجدول الدوري الألماني، بينما يقبع بادربورن في ذيل الجدول في المركز الـ18.

وقال مدرب دوسلدورف بحسب ما نقل موقع "شبورت بوزر" الألماني: "هذه منطقة جديدة تماما بالنسبة لي لم أر هذا من قبل". وأضاف أوفى روسلر (51 عاما) "نحاول التحضير كالمعتاد وتجاهل كل شئ آخر وعلينا أن نقبل الظروف".