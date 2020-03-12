الامارات | "كأس دبي العالمي" بدون حضور جماهيري وإلغاء كافة الفعاليات المصاحبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كأس دبي العالمي" بدون حضور جماهيري وإلغاء كافة الفعاليات المصاحبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة العليا للنسخة 25 لكأس دبي العالمي، عن إقامة السباق في موعده في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، بدون الحضور الجماهيري.

وقال البيان الصادر عن نادي دبي للسباق: "التزاماُ بإجراءات الصحة والسلامة العامة في الدولة، والهادفة إلى الوقاية من فيروس (كورونا المستجد كوفيد-19)، فأنه تقرر إقامة منافسات كأس دبي العالمي لسباق الخيل 2020، يوم السبت 28 مارس الجاري دون جماهير في المناطق العامة أو في مناطق الضيافة مدفوعة القيمة".

وأضاف البيان: " وجب التنويه بأن تم إلغاء جميع الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث وتشمل مراسم السحب على قرعة كأس دبي العالمي يوم 25 مارس، والإفطار مع النجوم يوم 26 مارس، وجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباق الخيل يوم 26 مارس، كما تم إلغاء كافة الفعاليات الترفيهية يوم الحدث.

وأشار البيان إلى أنه، سوف يقتصر حضور السباق على أهل الخيل "الملاك والمدربين والفرسان والسياس"، وكذلك اللجنة المنظمة وطاقم العمل ورعاة الحدث والإعلاميين المصرح لهم، وستجرى السباقات وفقاً للمعايير المعتمدة، كما سيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية