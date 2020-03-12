- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يورو 2020 تقترب من التأجيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مارس 2020
يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتأجيل بطولة يورو 2020، بحسب تقرير صحفي فرنسي.
وكان يويفا قد دعا اليوم الخميس ممثلي الاتحادات المحلية الأوروبية، لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة موقف كرة القدم من فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن القرار الذي سيتخذه يويفا هو تعليق دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وتأجيل اليورو حتى عام 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن إقامة اليورو الصيف المقبل هو الأمر الأكثر تعقيدًا، وبالتالي فإن التأجيل هو الأقرب، في ظل عدم وضوح الرؤية، بخصوص إمكانية إقامة تصفيات البطاقات الأربع الأخيرة، في نهاية مارس/آذار الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر يورو 2020 تقترب من التأجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.