شكرا لقرائتكم التأحيل يقترب.. ملعب إنبى يغرق فى مياه الأمطار قبل لقاء الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتاحت مياه الأمطار مقر ستاد بتروسبورت بشكل كثيف، أثناء تواجد فريق إنبى استعدادا لخوض مباراة الأهلى، التى ستجمع الفريقين، فى السابعة والنصف من مساء بعد غد السبت، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث حرص ثنائى إنبى أحمد على ومحمد بسيونى، على مداعبة عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق البترولى، وحمله حتى يتمكن من عبور مياه الأمطار.

وكان عبد الناصر محمد، قد أكد إن إنبى لن يستطيع مواجهة الأهلى، بعد غد، السبت، فى ظل الأحوال الجوية الحالية فى مصر، قائلاً فى تصريحات لـ "الخليج 365": "الحياة متوقفة لدينا ولاعبو الفريق لم يستطيعوا الوصول إلى أرضية ملعب التدريب اليوم منذ الصباح أو فندق الفريق فكيف سيتم خوض مباراة بدون تدريب؟!.. مباراة الأهلى لها أهمية كبرى فكيف نلعب ذلك اللقاء بدون تدريب؟!.. علينا مراعاة البعد الاجتماعى للاعبى كرة القدم المصريين".

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وطالب مدير الكرة بنادى إنبى، الاتحاد المصرى لكرة القدم، بتأجيل مباراة الأهلى، قائلاً: "نحن فى انتظار قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن تأجيل لقاء السبت فمن المفترض أن يراعى اتحاد الكرة إن الفرق تحتاج إلى تدريب من أجل خوض المباريات".

ومن جانبه، أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى اعتذار النادى عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلى الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم فى الفروع الثلاثة فى الوقت الذى يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادى فى السابق".

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة.