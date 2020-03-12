شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يلحق بآخر مباريات الدورى وكأس مصر مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يزف الجهاز الطبي للنادى الأهلى خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن محمد محمود لاعب القلعة الحمراء الذى داهمته إصابة بقطع في غضروف الركبة مؤخرا.

وكشف مصدر بالنادى الأهلى عن احتمالية لحاق حمدى فتحى بأخر مباريات القلعة الحمراء في مسابقة الدورى المصرى وبطولة كأس مصر خاصة ان موعد عودته سيكون على الأقرب في نهاية شهر مايو القادم.

وأكد خالد محمود، أن البرنامج العلاجي للاعب حمدي فتحي يسير بشكل جيد حتى الوقت الجاري، وأن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

Advertisements

وتابع أن فتحي، يقوم بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

وأختتم طبيب الأهلي جلسته مع فايلر أن إمكانية لحاق اللاعب بنهائيات دوري أبطال أفريقيا، ضعيفة للغاية بحسب البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.