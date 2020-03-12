شكرا لقرائتكم محسن صالح يطالب الخطيب بتصعيد مواهب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى من محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر بضرورة عقد جلسة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفت نظره بضرورة الاهتمام بقطاع الناشئين وتصعيد المواهب للفريق الأول.

أشار محسن صالح في جلسته مع الخطيب بضرورة مشاهدة مباريات فريقى 99 و2001 لإقناع فاير بالمواهب في القلعة الحمراء.

ورشح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى العديد من المواهب الشابة التي تحتاج للتصعيد للفريق الأول له عدد من الأسماء ويأتي على رأسهم صالح نصر واحمد شكري وشادي رضوان ومحمد فخري ومحمود صابر وميدو.

Advertisements

وطالب صالح بمشاركة المواهب الصاعدة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبى طارق التائب.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005