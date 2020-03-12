شكرا لقرائتكم فيفا يتفق مع كونميبول على تأجيل تصفيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن المباريات التي كانت مقررة في الفترة بين 26 و31 مارس الحالي تأجلت إلى موعد لاحق.

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع اتحاد أميركا الجنوبية للعبة "كونميبول" الذي كان أعرب له الأربعاء عن قلقه من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكان الاتحاد الأميركي الجنوبي بعث رسالة الأربعاء إلى الأمينة العامة لفيفا السنغالية فاطمة سامورا جاء فيها :تخشى منتخبات أميركا الجنوبية عدم التمكن من الاعتماد على لاعبيها المحترفين في أوروبا، لأن القادمين من دول فيها مستوى مرتفع من العدوى يمكن وضعهم في حجر صحي.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات التصفيات في 26 مارس بمشاركة عشرة منتخبات. وتمتد التصفيات على مدى 18 مرحلة حتى نوفمبر 2021.

ولم يكشف الاتحاد القاري مصير بطولة كوبا أميركا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو.

