شكرا لقرائتكم يونايتد يحقق فوزاً مريحاً على لاسك في الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع مانشستر يونايتد الإنجليزي قدما في الدور ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه لاسك لينتس النمساوي 5-صفر يوم الخميس في لينتس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.
وسجل النيجيري أوديون إيغالو (28) والويلزي دانيال جيمس (58) والإسباني خوان ماتا (82) وماسون غرينوود (90+1) والبرازيلي أندرياس بيريرا (90+3) الأهداف.
ويلتقي الفريقان إيابا يوم الخميس المقبل على ملعب "اولدترافورد" في مانشستر.
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