شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يتلقى عرضين من الدورى العمانى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الجمل لـ " الخليج 365" أنه يتمنى استكمال مشواره الناجح داخل إحدى الأندية بالدورى المصرى ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تجربة نادى القناة استفاد منها كثير فى تحمل الشد العصبى خاصة فى دورى القسم الثانى الذى يحتاج لمدرب ذو مواصفات خاصة للنجاح .
وشدد حمزة الجمل أنه لا يتعجل الموافقة على أى عرض سواء محلى أو خارجى وأن الفترة المقبلة سيتمهل كثيرا قبل الموافقة على أى من العروض خاصة وأنه يحاول أن يثقل نفسه كثيرا بالحصول على عدد من الدورات التدريبية التى يستفيد منها فى حياته العملية .
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