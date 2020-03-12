شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يتلقى عرضين من الدورى العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حمزة الجمل نجم الإسماعيلى الأسبق والمدير الفنى السابق للقناة عرضين جادين من أندية بالدورى العمانى لقيادة أحدهما خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن النادى الإسماعيلاوى إلا أنه رفض العروض متمسكا بالبقاء بمصر وعدم التعاقد مع أى من الأندية الخارجية .

وأكد الجمل لـ " الخليج 365" أنه يتمنى استكمال مشواره الناجح داخل إحدى الأندية بالدورى المصرى ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تجربة نادى القناة استفاد منها كثير فى تحمل الشد العصبى خاصة فى دورى القسم الثانى الذى يحتاج لمدرب ذو مواصفات خاصة للنجاح .

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وشدد حمزة الجمل أنه لا يتعجل الموافقة على أى عرض سواء محلى أو خارجى وأن الفترة المقبلة سيتمهل كثيرا قبل الموافقة على أى من العروض خاصة وأنه يحاول أن يثقل نفسه كثيرا بالحصول على عدد من الدورات التدريبية التى يستفيد منها فى حياته العملية .