شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعى والأيروبيك بحضور أعضاء الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز، افتتاح بطولة أفريقيا الخامسة عشرة للجمباز الإيقاعي والأيروبيك التي تستضيفها مصر حتى 17 مارس الجاري في الصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمشاركة 11 دولة وهي: مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين.

وحضر افتتاح البطولة علي زعتر رئيس الاتحاد الإفريقي ، و كمال كويميه سكرتير العام، وناعومي فالنسو عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، ونهى عبد الوهاب نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، ويوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي وأحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز، والأعضاء العميد وليد شوقي، والدكتورة فاتن البطل، والمهندس وائل السرنجاوي، وروان أبو شوشة إضافة إلى الدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولى الخاصة بالجمباز الايقاعي وتستمر حتى 14 مارس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب في الأولمبياد.

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ويسعى المنتخب الوطني للجمباز الايقاعي آنسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.

أما المرحلة الثانية فتشهد منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتى 17 مارس.

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن البطولة تعد أكثر البطولات التى تشهد مشاركة واسعة من قبل اللاعبين والدول على مستوى البطولات الأفريقية.