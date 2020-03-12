حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تأجيل مباريات القسم الثاني أسبوع وإقامته 22و 23 و 24 مارس بسبب الطقس. تأجيل مباريات القسم الثاني أسبوع وإقامته 22و 23 و 24 مارس بسبب الطقس رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام إنبى اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة الأهلي وإنبى بسبب الأحوال الجوية مجلس الأهلى يجتمع عصر السبت.. اعرف التفاصيل اتحاد الكرة يناقش ملف تقديم طلب استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا الفيفا يلزم الزمالك بسداد 400 ألف دولار لـ"فيريرا".. والأبيض يستأنف Advertisements الزمالك يدرس خوض مرانه غداً فى الصالة المغطاة بسبب الأمطار 9 ملايين جنيه فى خزنة الزمالك من العضويات الجديدة الأسبوع المقبل بعثة الاسماعيلي تطير للمغرب لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

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