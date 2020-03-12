أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 12/ 3/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 12 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها غرامة البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق إلى جانب انتعاش الخزينة البيضاء بمقدم العضويات الجديدة.
الفيفا يلزم الزمالك بسداد 400 ألف دولار لـ"فيريرا".. والأبيض يستأنف
تلقى نادى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإلزام النادى الأبيض بسداد 400 ألف دولار لصالح البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، وذلك إلى جانب معاونيه السابقين.
وتقدم مسئولو نادى الزمالك بطعن على ذلك الحكم مع التأكيد من جانب مسئولى قلعة ميت عقبة أن مستحقات فيريرا تم إيداعها فى حساب بنكى باسمه فى القاهرة، إلا أنه رفض استلامها، وأرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس اللذين توج الفريق بهما تحت قيادته.
الزمالك يحدد الثانية ظهر غدٍ موعداً لأول مران استعدادا للمصرى
قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إقامة مران الفريق فى الثانية ظهر غد الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر بالدورى الممتاز، ويستأنف الفريق استعداداته غدا لمباراة المصرى بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأصدر اتحاد الكرة المصرى، قراره بتأجيل، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها اليوم الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك بسبب الأحوال الجوية، حيث تم تأجيل 4 مباريات فى الدورى بين نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.
9 ملايين جنيه فى خزنة الزمالك من العضويات الجديدة الأسبوع المقبل
رر مجلس إدارة نادى الزمالك اعتماد 300 عضوية جديدة خلال الفترة الحالية، حيث ستنتعش الخزينة البيضاء بـ9 ملايين جنيه، خلال الأسبوع المقبل، عبارة عن مقدم لتلك العضويات الجديدة التى وافق مجلس إدارة النادى الأبيض على اعتمادها خلال المرحلة المقبلة بينما استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على إقامة مران الفريق فى الثانية ظهر غد الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر بالدورى الممتاز، ويستأنف الفريق استعداداته غدا لمباراة المصرى بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.
مصطفى فتحى على رأس المتضررين فى الزمالك من الأحوال الجوية
يأتى مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، على رأس المتضررين فى النادى الأبيض من سوء الأحوال الجوية اليوم والطقس السيئ الذي تمر به البلاد بعد تأجيل لقاء الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندرى، الذى كان من المقرر إقامته اليوم، الخميس، فى الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وكشف مصدر بالزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لديه نية فى إعادة مصطفى فتحى للتشكيل الأساسى للفريق فى المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعد فترة من تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء أو خارج قائمة الفريق.
وأوضح نفس المصدر إن الفرنسى باتريس كارتيرون كان يفكر فى الدفع بمصطفى فتحى فى التشكيلة الأساسية حال لقاء الاتحاد السكندرى حيث شهد مران الأمس، إقامة المدرب الفرنسى لتقسيمة كان من بين العناصر الرئيسية بها الثنائى مصطفى فتحى ومحمد حسن إلى جانب باقى التشكيلة الأساسية التى يعتمد عليها وأبرزهم الخط الخلفى بالكامل حيث تواجد حازم إمام فى الجبهة اليمنى والثنائى محمود علاء ومحمود الونش فى قلب الدفاع إلى جانب محمد عبد الشافى فى الجبهة اليسرى وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن إلى جانب مصطفى فتحى فى الخط الأمامى كما يدرس كارتيرون تواجد الثنائى محمد عنتر وإسلام جابر ضمن الحسابات الرئيسية فى المرحلة المقبلة فى الدورى.
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