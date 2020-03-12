أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 12/ 3/ 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 12 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها غرامة البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق إلى جانب انتعاش الخزينة البيضاء بمقدم العضويات الجديدة.

الفيفا يلزم الزمالك بسداد 400 ألف دولار لـ"فيريرا".. والأبيض يستأنف

تلقى نادى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإلزام النادى الأبيض بسداد 400 ألف دولار لصالح البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، وذلك إلى جانب معاونيه السابقين.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بطعن على ذلك الحكم مع التأكيد من جانب مسئولى قلعة ميت عقبة أن مستحقات فيريرا تم إيداعها فى حساب بنكى باسمه فى القاهرة، إلا أنه رفض استلامها، وأرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس اللذين توج الفريق بهما تحت قيادته.

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