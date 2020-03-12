شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد عودة حمدى فتحى لتشكيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزف الجهاز الطبي للنادى الأهلى خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن محمد محمود لاعب القلعة الحمراء الذى داهمته إصابة بقطع في غضروف الركبة مؤخرا.

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وأكد طبيب الأهلى أن فتحي، يقوم بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

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وأختتم طبيب الأهلي جلسته مع فايلر أن إمكانية لحاق اللاعب بنهائيات دوري أبطال أفريقيا، ضعيفة للغاية بحسب البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب.

ويحتل الأهلى المركز الأول في ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.