شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد اجاى وياسر إبراهيم بعد إنتهاء إيقافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي خدمات ثنائى الفريق النيجيري جونيور أجاى وياسر إبراهيم بداية من مواجهة انبى فى الدورى العام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشر، بعد انتهاء ايقافهما لمدة مباراتين.

وأوقفت لجنة الانضباط إيقاف الثنائى إجاى وياسر إبراهيم على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الزمالك فى السوبر والتي أقيمت فى الإمارات، وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقى فى القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامى ربيعة، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبى، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح.