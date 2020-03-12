شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد موعد مؤجلات الدوري الممتاز نظرا لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة العليا لمسابقات كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يومًا 21 مارس الجارى لإقامة الجولة الخامسة بالدورى الممتاز والتى كان محدد لها يومى السبت والأحد المقبلين وتأجلت لسوء الأحوال الجوية، أما الجولة السادسة التى كان محدد لها يوم 21 مارس، ستقام يوم 28 مارس .

ومن المقرر ان تقام الجولة قبل الأخيرة من دورى المحترفين للرجال التى كانت ستقام على مدار يومى الخميس و الجمعة لتقام يوم 19 من شهر مارس الجاري .

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25 .

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وقال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أن هذا التقديم يأتى فى ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب فى تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة فى نفس اليوم .

يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس، إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للاستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للاستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى.