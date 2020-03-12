إنتر وروما يقدمان تبرعات للمساهمة في وقف انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ د ب أ:

أعلن نادي إنتر ميلان اليوم الخميس تبرعه بـ300 ألف قناع جراحي (كمامة) للحماية المدنية في إيطاليا، بينما منح نادي روما 50 ألف يورو (56200 دولار) لمؤسسة رائدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكرر إنتر هدية قدمت في وقت سابق إلى مدينة ووهان الصينية ، حيث نشأ الوباء في ديسمبر الماضي.

وتصاعدت العدوى، التي تنخفض الآن في الصين، منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير الماضي في إيطاليا، التي تعد حاليًا البلد الأوروبي الأكثر تضرراً.

إيطاليا لديها أكثر من 12000 حالة إيجابية و 1000 حالة وفاة.

قال رجل الأعمال الصيني ستيفن تشانج رئيس نادي إنتر، نجل تشانج جيندونج، الذي يملك الشركة الصينية العملاقة القابضة (سونينج إنترناشيونال) "نأمل أن تساعد تجربة الصين الناجحة في مكافحة فيروس كورونا على وقف انتشار الفيروس بسرعة في إيطاليا".

أضاف تشانج "في الوقت نفسه، سنواصل ونعزز مساهمتنا لدعم إيطاليا في مكافحة الطوارئ".

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في أوائل مارس الجاري، قدم إنتر بالفعل مئة ألف يورو لمستشفى (لويجي ساكو)، المتخصص في الأوبئة والأمراض المعدية، الواقع بمدينة ميلانو.

في المقابل، ذهب تبرع روما إلى معهد (لازارو سبالانزاني) الوطني للأمراض المعدية في العاصمة الإيطالية.

وكتب جيمس بالوتا رئيس روما على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) "نحن نحب أبطال الرياضة، لكن أبطال اليوم الحقيقيين هم الأطباء والممرضات الذين يعملون ليلًا ونهارًا لإنقاذ الأرواح. دعونا نساعدهم".

وتعامل معهد سبالانزاني بنجاح مع اثنين من السائحين الصينيين اللذين كانت نتائجهما إيجابية في أواخر يناير الماضي.

مع إيقاف مباريات الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل القادم، بدأ لاعبو ومسؤولو فريق إنتر وضع أنفسهم في الحجر الصحي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لمدة أسبوعين جنبًا إلى جنب مع فريق يوفنتوس، الذي جاء اختبار لاعبه دانييلي روجاني إيجابيا ليثبت إصابته بفيروس كورونا.

وكان إنتر واجه مضيفه يوفنتوس يوم الأحد الماضي خلف أبواب مغلقة ببطولة الدوري الإيطالي.

يذكر أنه تم تأجيل مباراتي أشبيلية الإسباني مع ضيفه روما الإيطالي، وإنتر الإيطالي مع ضيفه خيتافي الإسباني في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بسبب قيود الطيران.