عدم الجاهزية بسبب الطقس يتسبب في تأجيل جولة بالقسم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى



قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 التي كان مقررًا إقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع بعد أن حالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي.

ومن المقرر أن تقام المباريات المؤجلة على الترتيب أيام 22 و 23 و 24 مارس الجاري وهو الأسبوع الذي كان مقررًا فيه منح جميع الفرق راحة من المباريات.

وتشهد مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عاصفة أُطلق عليها "عاصفة التنين"؛ حيث عانت عدة محافظات من أمطار ورعد وبرق خلال الساعات الماضية.

وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل 4 مباريات ضمن الجولة الـ18، كان مقرر إقامتهم اليوم الخميس، بسبب سوء حالة الطقس، وهم الاتحاد السكندري والزمالك، ونادي مصر والإنتاج الحربي، ومواجهة المقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود مع المصري.