برشلونة في بيان بشأن كورونا: مستمرون في نشاطاتنا اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن استمرار النشاطات اليومية داخل النادي بشكل طبيعي مع القليل من المقابالات المباشرة، وغلق المتحف الخاص بالنادي لمدة 15 يومًا كإجراء احترازي.

وقال نادي برشلونة اليوم الخميس أن النادي سوف يستمر في النشاطات اليومية بالرغم مما يثار في الوقت الحالي بشأن فيروس كورونا، لكن مع وضع الحد الأدني من المقابالات المباشرة بين الأشخاص، والسماح بالعمل عن بعد.

وأغلق نادي برشلونة المتحف الخاص به وحلبة التزحلق لمدة 15 يومًا كإجراء احترازي.

وأوضح نادي برشلونة بأنه على مستوى نشاط كرة القدم تم تأجيل مباراتي الدوري أمام ريال مايوركا وليجانيس، بالإضافة إلى تأجيل بطولة يورو ليج لكرة السلة.