الأولمبية الدولية: واثقون في إقامة أولمبياد طوكيو بموعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ دب أ:

اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، بالتحدي الذي يمثله وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) لكنها شددت على دعمها المطلق للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، و"الالتزام بتقديم دورة أولمبية آمنة في يوليو من العام الحالي".

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان صدر اليوم الخميس بعد إيقاد الشعلة الأولمبية في اليونان: "إن العالم يواجه تحديات تؤثر أيضا على الرياضة".

وأضافت اللجنة "ولكن قبل 19 أسبوعًا على مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، فإن الإجراءات العديدة التي تتخذها السلطات الآن في جميع أنحاء العالم تعطينا الثقة وتبقينا ملتزمين تمامًا بتقديم الألعاب الأولمبية التي يمكن أن تجمع العالم في سلام".

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها تعمل مع وسائل الإعلام والجهات الراعية "من أجل معالجة الوضع الحالي" وأنها على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية، ومسؤولي العاصمة اليابانية وحكومة اليابان واللجنة المنظمة لطوكيو 2020.