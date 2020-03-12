تقارير: الحكومة البريطانية تدرس إيقاف الأحداث الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمرو:
تدرس الحكومة البريطانية تعليق كافة الأحداث الرياضية كإجراءًا وقائيًا في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت شبكة "سكاي" البريطانية، أنه لم يتم إتخاذ أية قرارات حتى الآن بتعليق النشاط من عدمه، لكن الحكومة البريطانية تدرس مسألة إيقاف كافة الأحداث الرياضية، بما فيها الدوري الإنجليزي "بريميرليج" وسيتم تجهيز القرار النهائي في الساعات القادمة.
وأعلن نادي ليستر سيتي في الساعات الماضية أنه تم الاشتباه في إصابة بعضا من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، وتم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تجاههم.
يذكر أنه تم إيقاف عدة مسابقات محلية في دول أوروبا بسبب انتشار الفيروس في تلك البلاد، ومنها إيطاليا وإسبانيا وهولندا.
كذلك قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" تأجيل لقائي يوفنتوس ضد ليون، وريال مدريد أمام ماشستر سيتي، واللذان كانا من المقرر لهما أن يقاما يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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