مانشستر يونايتد يضع قدماً في ربع نهائي الدوري الأوروبي بخماسية لاسك لينز

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً عريضاً على نظيره لاسك لينز النمساوي بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16

لبطولة الدوري الأوروبي.تقدم أوديون إيجالو بالهدف الأول عند الدقيقة 28، قبل أن يضاعف دانيال جيمس النتيجة في الدقيقة 53ووقع خوان ماتا على ثالث الأهداف في الدقيقة 82،وأحرز ماسون جرينوود الهدف الرابع في الدقيقة 91، ثم اختتم أندرياس بيرايرا خماسية الفريق الإنجليزي عند الدقيقة 93.ومن المنتظر إقامة لقاء الإياب على ملعب أولد ترافورد الخميس المقبل.