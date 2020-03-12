رئيس الإسماعيلي يطمئن على بعثة الفريق قبل المغادرة إلى المغرب

أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة اتصالا هاتفيا بالمستشار محمد الكلية رئيس البعثة ، وذلك للاطمئنان على أعضاء الفريق فى ظل سوء الأحواء الجوية التى تعم أرجاء الجمهورية.

وكان الفريق قد انتصر على ممثل المغرب “الرجاء” بهدف نظيف حيث يحتاج للتأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة.

ويتوجه الإسماعيلي اليوم إلى المغرب لملاقاة الرجاء.

للاطمئنان على أعضاء الفريق فى ظل سوء الأحواء الجوية التى تعم أرجاء الجمهورية.وكان الفريق قد انتصر على ممثل المغرب “الرجاء” بهدف نظيف حيث يحتاج للتأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة.ويتوجه الإسماعيلي اليوم إلى المغرب لملاقاة الرجاء.

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