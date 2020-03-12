الجهاز الإداري بالاسماعيلي ينهي إجراءات السفر للمغرب

انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبوالليل وأحمد صالح اجراءات سفر البعثة لمدينة كازبلانكا المغربية تحضيرا لملاقاة بطلها الرجاء الاحد المقبل فى إياب دور الـ4 للبطولة العربية. الرجاء الاحد المقبل فى إياب دور الـ4 للبطولة العربية. وكان الفريق قد وصل مطار القاهرة الدولى ، قبل موعد السفر بساعات بسبب الظروف المناخية في البلاد.

وكان الدراويش قد حقق الفوز في لقاء الذهاب علي استاذ اسماعيلية بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

، قبل موعد السفر بساعات بسبب الظروف المناخية في البلاد.وكان الدراويش قد حقق الفوز في لقاء الذهاب علي استاذ اسماعيلية بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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