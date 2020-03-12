رسميًا | يويفا يؤجل قرار إلغاء دوري أبطال أوروبا وتغيير موعد يورو 2020

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الانتظار حتى يوم الثلاثاء المقبل، لعقد اجتماع موسع عبر محادثة فيديو، لمناقشة مستقبل كرة القدم الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا بين الأندية.

وضرب فيروس كورونا الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس 12-3-2020، عندما أعلن نادي ليستر سيتي ظهور أعراض المرض على ثلاثة لاعبين، قبل أن تعلن إدارة ريال مدريد عزل جميع لاعبي الفريق بسبب إصابة أحد لاعبي ريال مدريد لكرة السلة بالكورونا.

ومن المقرر إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن موسم 2020/2019، في بيان رسمي بعد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر يويفا بيانًا اليوم الخميس قال فيه أنه سيجتمع مع جميع الأعضاء والبالغ عددهم 55 عضوًا، يوم الثلاثاء المقبل، في أعقاب إصابة فيروس كورونا للاعب نادي يوفنتوس “دانييلي روجاني”، بعد ساعات من إصابة لاعب نادي هانوفر الألماني “تيمو هوبيرس”.

ويُفكر يويفا في تأجيل كأس أمم أوروبا “يورو 2020” حتى صيف 2021، وهو ما يعني أيضًا تأجيل مباريات بطولة دوري أمم أوروبا وكأس العالم للأندية المقرر لها في قطر بشهر ديسمبر 2021.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا “وباء” سريع الانتشار، ولا بد من إلغاء جميع المنافسات الرياضية والأحداث المختلفة حول العالم لكبح جماحه.

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وعقد مسؤولو الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا “الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي” اجتماعًا بمحادثة فيديو عبر الإنترنت مع مدير المسابقات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “جورجيو ماركيتي” اليوم الخميس 12-3-2020، لمناقشة المخاوف المستمرة حول انتشار فيروس كورونا في دوريات أوروبا.

ورفض رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ألكسندر تشيفرين” التسليم بفكرة تأجيل منافسات يورو 2020 بسبب كورونا، لكنها مسألة وقت فقط قبل أن يقبل ارسالها إلى العام المقبل.

بيان اليويفا

“في ضوء التطورات الجارية بانتشار فيروس كورونا COVID–19 في جميع أنحاء أوروبا (الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني)، ووسط التحليل المتغير لمنظمة الصحة العالمية، يدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس جميع ممثلي الاتحادات الأعضاء والبالغ عددهم 55 عضوًا، للاجتماع يوم الثلاثاء”.

وأضاف بيان اليويفا “الأعضاء سيجتمعون جنبًا إلى جنب مجالس اتحاد الأندية الأوروبية والبطولات الأوروبية، وممثل FIFPro، والاجتماع سيتم عبر الفيديو يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 لمناقشة وضع كرة القدم وسط تفشي فيروس كورونا”.

وشدد يويفا “سيشمل الاجتماع، مناقشة وضعية جميع المسابقات المحلية والأوروبية بما في ذلك بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس أمم أوروبا 2020، وسيجري الاتحاد المزيد من الاتصالات بعد تلك الاجتماعات”.